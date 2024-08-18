Враг продолжает совершать военные преступления, нанося удары по мирному населению Сумщины. Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги в случае опасности.
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Российские войска ударили по Белополью
В Сумской областной военной администрации рассказали о последствиях вражеского удара.
Сегодня днем, 18 августа россияне сбросили КАБ на Белополье. Предварительно, один человек погиб и один получил ранения. На месте работают все необходимые службы. Оказывается медицинская помощь, проводятся аварийно-спасательные работы,
– сообщили в ОВА.
Сейчас последствия вражеской атаки уточняются. Под завалами зданий могут быть люди.