Враг продолжает совершать военные преступления, нанося удары по мирному населению Сумщины. Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги в случае опасности.

Читайте также Поврежденные фасады и выбитые окна: последствия вражеского обстрела на Киевщине

Российские войска ударили по Белополью

В Сумской областной военной администрации рассказали о последствиях вражеского удара.

Сегодня днем, 18 августа россияне сбросили КАБ на Белополье. Предварительно, один человек погиб и один получил ранения. На месте работают все необходимые службы. Оказывается медицинская помощь, проводятся аварийно-спасательные работы,

– сообщили в ОВА.

Сейчас последствия вражеской атаки уточняются. Под завалами зданий могут быть люди.