Ворог продовжує чинити військові злочини, завдаючи удари по мирному населенню Сумщини. Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги у разі небезпеки.
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Російські війська вдарили по Білопіллю
В Сумській обласній військовій адміністрації розповіли про наслідки ворожого удару.
Сьогодні вдень, 18 серпня росіяни скинули КАБ на Білопілля. Попередньо, одна людина загинула і одна отримала поранення. На місці працюють всі необхідні служби. Надається медична допомога, проводяться аварійно-рятувальні роботи,
– повідомили в ОВА.
Наразі наслідки ворожої атаки уточнюються. Під завалами будівель можуть бути люди.
Днем раніше, 17 серпня, російська армія завдала ракетного удару по Сумах. За даними міськради, двоє людей травмовані, пошкоджено 10 будинків та понад 50 автомобілів, 369 вікон та 4 дверей.