Ворог продовжує чинити військові злочини, завдаючи удари по мирному населенню Сумщини. Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги у разі небезпеки.

Читайте також Пошкоджені фасади та вибиті вікна: наслідки ворожого обстрілу на Київщині

Російські війська вдарили по Білопіллю

В Сумській обласній військовій адміністрації розповіли про наслідки ворожого удару.

Сьогодні вдень, 18 серпня росіяни скинули КАБ на Білопілля. Попередньо, одна людина загинула і одна отримала поранення. На місці працюють всі необхідні служби. Надається медична допомога, проводяться аварійно-рятувальні роботи,

– повідомили в ОВА.

Наразі наслідки ворожої атаки уточнюються. Під завалами будівель можуть бути люди.

Важливо! Оперативно про повітряні тривоги та вибухи в регіонах України читайте у нашому телеграм-каналі.

Днем раніше, 17 серпня, російська армія завдала ракетного удару по Сумах. За даними міськради, двоє людей травмовані, пошкоджено 10 будинків та понад 50 автомобілів, 369 вікон та 4 дверей.