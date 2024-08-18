️Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко розповів про наслідки удару по Київській області. Росія зранку атакувала ракетами.

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Що відомо про наслідки обстрілу

Голова Київської ОВА подякував оборонцям неба та наголосив, що в області є збиті цілі. Водночас обійшлось без влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури. На щастя, постраждалих немає.

Внаслідок падіння уламків збитих цілей на території трьох садових товариств фіксуються руйнування та пошкодження приватних будинків.

Зокрема, є інформація про руйнування 2 та пошкодження 16 будинків. Там вибиті вікна, пошкоджені фасади та дахи. Триває робота із фіксації наслідків.

Також уламками пошкоджені 4 автомобілі, паркани та лінії електропередач. У одному з садових товариств була пожежа трав'яного настилу, проте її ліквідували.

Наслідки атаки на Київщину: дивіться фото