Среди погибших в результате вражеской атаки на Сумы медицинская сестра. Об этом сообщили в Минздраве.
Обратите внимание Там было почти 90 человек: все, что известно о кровавом ударе по больнице в Сумах 28 сентября
Кстати, оперативные детали вражеской атаки читайте в нашем телеграме.
В результате атаки на больницу в Сумах погибла медсестра
Россияне в очередной раз атаковали украинскую больницу. После первого попадания, когда на место прибыли спасатели и началась эвакуация, террористы прицельно ударили во второй раз.
По состоянию на 13:00 9 погибших, 19 пострадавших. Одна из погибших – медицинская сестра,
– заявили в Министерстве здравоохранения.
Также выразили искренние соболезнования родным и близким погибших.
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Последствия удара России по больнице в Сумах / Фото из фейсбука Минздрава
24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в результате российской атаки. Вечная память!