Утром люди пришли в больницу получить медицинскую помощь. Однако российская ракета разрушила не только здание, но и унесла жизни гражданских.

Важно Не выходят на связь с момента прилета: в Днепре ищут трех врачей

Первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий показал видео первых минут и ужасных последствий от очередного ракетного удара извергов.

В настоящее время на месте работают все службы. Они спасают, помогают, эвакуируют и разбирают завалы. Информация о количестве погибших и пострадавших, а также масштабы разрушений уточняются.

Первые минуты после атаки по Днепру: видео

Что известно об атаке