Утром люди пришли в больницу получить медицинскую помощь. Однако российская ракета разрушила не только здание, но и унесла жизни гражданских.
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Первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий показал видео первых минут и ужасных последствий от очередного ракетного удара извергов.
В настоящее время на месте работают все службы. Они спасают, помогают, эвакуируют и разбирают завалы. Информация о количестве погибших и пострадавших, а также масштабы разрушений уточняются.
Первые минуты после атаки по Днепру: видео