Об этом на месте ракетного удара журналистам 24 Канала рассказал мэр Днепра Борис Филатов. Он отметил, что на момент ракетного удара в поликлинике была пересменка.

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На момент ракетного удара в больнице была пересменка

Филатов убежден, что врачи, к которым сейчас не могут дозвониться, найдутся. Он подчеркнул, что на момент обстрела была пересменка, спасшая жизнь некоторым людям.

Поэтому мы надеемся, что жертв больше не будет. Но это чудо, что ракета прилетела тогда, когда была пересменка у наших врачей,

– сказал мэр Днепра.

Важно отметить, что врачей не ищут под завалами, а пытаются выйти с ними на связь. Мэр Днепра рассказал, что говорится о трех представителях горздравотдела.

Также Филатов сообщил, что оккупанты попали в бывшую городскую поликлинику №1. По его словам, сейчас там филиал днепровской скорой помощи.

Там врачи работали с людьми, у которых расстройство психического здоровья. Пациентов принимали на первом и третьем этажах. На втором этаже жили ВПЛ.

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