Виталий, который живет неподалеку, рассказал корреспондентке 24 Канала о первых минутах после удара оккупантов по психоневрологическому диспансеру в Днепре.

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Он рассказал, что люди еще до приезда спасателей начали вытаскивать людей из-под завалов. Сразу после взрыва он побежал в медучреждение. Рассказывает, что здание было задымлено. Виталий вывел с 3-го этажа женщину.

По его словам, на третьем этаже медучреждения нет многих комнат, они разрушены в результате взрыва – разрушения значительные.

Очевидец о первых минутах после удара в Днепре: видео

Количество пострадавших в Днепре снова выросло

В Днепропетровской ОВА сообщили, что трое пострадавших в тяжелом состоянии, 21 – в стационаре.

Среди пострадавших двое детей: мальчики 3 и 6 лет. Оба госпитализированы.

В результате ракетного удара разрушены два здания и возник большой пожар.

Почти сразу сообщили о первой жертве в результате удара – погибшим оказался 69-летний мужчина. Он просто проходил мимо, когда ракета российских террористов попала по городу.

Впоследствии стало известно о втором погибшем, тело извлекли из-под завалов здания.

Также омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что четыре человека считаются пропавшими без вести.