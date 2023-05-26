Віталій, який мешкає неподалік, розповів кореспондентці 24 Каналу про перші хвилини після удару окупантів по психоневрологічному диспансері у Дніпрі.

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Він розповів, що люди ще до приїзду рятувальників, почали витягати людей з-під завалів. Відразу після вибуху він побіг у медзаклад. Розповідає, що будівля була задимлена. Віталій вивів з 3-го поверху жінку.

За його словами, на третьому поверсі медзакладу немає багатьох кімнат, їх зруйновано внаслідок вибуху – руйнування значні.

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