Віталій, який мешкає неподалік, розповів кореспондентці 24 Каналу про перші хвилини після удару окупантів по психоневрологічному диспансері у Дніпрі.
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Він розповів, що люди ще до приїзду рятувальників, почали витягати людей з-під завалів. Відразу після вибуху він побіг у медзаклад. Розповідає, що будівля була задимлена. Віталій вивів з 3-го поверху жінку.
За його словами, на третьому поверсі медзакладу немає багатьох кімнат, їх зруйновано внаслідок вибуху – руйнування значні.
Очевидець про перші хвилини після удару в Дніпрі: відео
Кількість постраждалих в Дніпрі знову зросла
- У Дніпропетровській ОВА повідомили, що троє постраждалих у важкому стані, 21 – у стаціонарі.
- Серед постраждалих двоє дітей: хлопчики 3 та 6 років. Обоє шпиталізовані.
- Унаслідок ракетного удару зруйновано дві будівлі й виникла велика пожежа.
- Загиблим виявився 69-річний чоловік. Він просто проходив повз, коли ракета російських терористів поцілила по місту.