Віталій, який мешкає неподалік, розповів кореспондентці 24 Каналу про перші хвилини після удару окупантів по психоневрологічному диспансері у Дніпрі.

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Він розповів, що люди ще до приїзду рятувальників, почали витягати людей з-під завалів. Відразу після вибуху він побіг у медзаклад. Розповідає, що будівля була задимлена. Віталій вивів з 3-го поверху жінку.

За його словами, на третьому поверсі медзакладу немає багатьох кімнат, їх зруйновано внаслідок вибуху – руйнування значні.

Очевидець про перші хвилини після удару в Дніпрі: відео

Кількість постраждалих в Дніпрі знову зросла

  • У Дніпропетровській ОВА повідомили, що троє постраждалих у важкому стані, 21 – у стаціонарі.
  • Серед постраждалих двоє дітей: хлопчики 3 та 6 років. Обоє шпиталізовані.
  • Унаслідок ракетного удару зруйновано дві будівлі й виникла велика пожежа.
  • Загиблим виявився 69-річний чоловік. Він просто проходив повз, коли ракета російських терористів поцілила по місту.