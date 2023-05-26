Про це на місці ракетного удару журналістам 24 Каналу розповів мер Дніпра Борис Філатом. Він зазначив, що на момент ракетного удару в поліклініці була перезмінка.

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На момент ракетного удару в лікарні була перезмінка

Філатов висловив переконання, що лікарі, до яких зараз не можуть додзвонитися, знайдуться. Він наголосив, що на момент обстрілу була перезмінка, яка врятувала життя деяким людям.

Тому ми сподіваємося, що жертв більше не буде. Але це диво, що ракета прилетіла тоді, коли була перезмінка в наших лікарів,

– сказав мер Дніпра.

Важливо зазначити, що лікарів не шукають під завалами, а намагаються вийти з ними на зв'язок. Мер Дніпра розповів, що мовиться про трьох представників міськздороввідділу.

Також Філатов повідомив, що окупанти поцілили в колишню міську поліклініку №1. За його словами, зараз там філіал дніпровської швидкої допомоги.

Там лікарі працювали з людьми, в яких розлад психічного здоров'я. Пацієнтів приймали на першому та третьому поверхах. На другому поверсі жили ВПО.

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