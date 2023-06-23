Заявление коллаборанта распространяют российские пропагандистские ресурсы. Очевидно, оккупанты еще сами не разобрались, какие же повреждения имеет мост, сообщает 24 Канал.

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Сальдо передумал о повреждениях

Еще 22 июня Сальдо на фоне поврежденного Чонгарского моста рассказывал, что "паники нет", а мост якобы имеет незначительные повреждения. Он рассказывал басни, что якобы удары по мосту имеют незначительные повреждения полотна, но 23 июня прихвостень передумал. Сейчас Сальдо жалуется, что повреждения "серьезны".

Чонгарский мост поврежден гораздо серьезнее, чем мы думали,

– заявил Сальдо.

Более того, Сальдо, очевидно, не на шутку повторяет судьбу Стремоусова. Предатель заявил, что временно движение по Чонгарскому мосту приостановлено. Оккупанты обещают "починить" его в течение 15 - 20 дней. Однако подобную ситуацию мы уже наблюдали при ударах по Антоновскому мосту. Тогда коллаборанты также утверждали, что атаки никак не повлияют на ситуацию, а мост починят через несколько дней.

Удар по Чонгарскому мосту: что известно