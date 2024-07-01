Кроме того, в Днепре после вражеской атаки есть пострадавшие. Сейчас на местах работают спасатели и правоохранители.

К теме Россия атаковала Днепр ракетами: поврежден супермаркет: поврежден супермаркет

Какие последствия вражеской атаки в Днепре

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем телеграм-канале показал, как выглядят дома днепрян после ночной атаки российской армии. Чиновник также отметил, что государство поддерживает тех, чье жилье изуродовано из-за вражеского террора, в частности, через программу "еВідновлення".

Последствия вражеской атаки по Днепру / Фото из телеграм-канала Сергея Лысака

Журналисты Суспильного также сообщили, что на месте ракетной атаки по Днепру правоохранители развернули пункт приема заявок от жителей, чьи квартиры были повреждены в результате ночной атаки. Также был поврежден и супермаркет.

В Днепре после вражеской атаки поврежден супермаркет / Фото Суспільного

В Нацполиции также рассказали, что совершенные военными России преступления подробно документируют правоохранители по статье Уголовного кодекса Украины о нарушении законов и обычаев войны. В общем правоохранители получили уже 55 заявок о повреждении россиянами имущества.

В сети также писали, что в результате атаки пострадал супермаркет "АТБ".

Супермаркет "АТБ" пострадал в Днепре после атаки россиян / Фото из местных телеграм-каналов

Заместитель председателя Соборной администрации Днепра Василий Исак также отметил, что 35 частных домов в городе повреждены в результате сегодняшней атаки. Для пострадавших людей также организован гуманитарный штаб, который расположен по адресу: улица Мандрыковская, 151.