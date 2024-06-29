Об этом сообщил председатель ОВА. Уточнил, что речь идет о маме и сыне.

Обратите внимание Удар частично разрушил многоэтажку, есть жертва: все, что известно об атаке по Днепру

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

В Днепре вышли на связь двое жителей многоэтажки

На связь вышли двое жителей многоэтажки, изуродованной в результате ракетной атаки России 28 июня.

Это мама и сын. К счастью, с ними все в порядке. Когда произошла трагедия, семьи не было дома. Судьба еще нескольких человек остается неизвестной,

– заявил Сергей Лысак.

Добавил, что поисково-спасательная операция продолжается. Чрезвычайники разбирают перекрытия разрушенных этажей.

Важно Вспыхнуло с новой силой: на месте ракетного удара по Днепру снова есть возгорание

В Днепре продолжается поисковая операция / Фото из телеграма Лысака

Заметим, утром в полиции сообщили, что идентифицировали личность погибшей в результате ракетного удара. Это 75-летняя жительница разрушенной многоэтажки.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей. Вечная память!