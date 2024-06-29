Про це повідомив голова ОВА. Уточнив, що йдеться про маму і сина.

Зверніть увагу Удар частково зруйнував багатоповерхівку, є жертва: усе, що відомо про атаку по Дніпру

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

У Дніпрі вийшли на зв'язок двоє жителів багатоповерхівки

На зв'язок вийшли двоє мешканців багатоповерхівки, понівеченої внаслідок ракетної атаки Росії 28 червня.

Це мама і син. На щастя, з ними все гаразд. Коли сталася трагедія, родини не було вдома. Доля ще кількох людей залишається невідомою,

– заявив Сергій Лисак.

Додав, що пошуково-рятувальна операція продовжується. Надзвичайники розбирають перекриття зруйнованих поверхів.

Важливо Спалахнуло з новою силою: на місці ракетного удару по Дніпру знову є займання

У Дніпрі продовжується пошукова операція / Фото з телеграму Лисака

Зауважимо, вранці в поліції повідомили, що ідентифікували особу загиблої внаслідок ракетного удару. Це 75-річна жителька зруйнованої багатоповерхівки.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблої. вічна пам'ять!