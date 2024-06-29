Це 76-річна мешканка зруйнованої багатоповерхівки. Про це повідомили у ГУНП в Дніпропетровській області зранку 29 червня.

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Ідентифікували особу жінки, що загинула внаслідок удару Росії

Поліцейські ідентифікували особу загиблої в результаті ракетного удару у місті Дніпро. Це 76-річна мешканка зруйнованої багатоповерхівки,

– йдеться у повідомленні.



У Дніпрі ідентифікували загиблу внаслідок ракетного удару / Фото Національної поліції

В поліції зазначили, що для того, аби встановити особу загиблої, криміналісти Дніпропетровщини відібрали біологічний зразок рештків знайденої на місці влучання людини, який досліджено на швидкісному ДНК-аналізаторі – встановлено генотип жіночої статі.

Там додали, що у родичів зниклих безвісти правоохоронці відібрали зразки букального епітелію.



Поліцейські ідентифікували особу загиблої в результаті ракетного удару у Дніпрі / Фото Національної поліції

Правоохоронці підкреслили, що наразі кількість постраждалих від удару Росії зросла. Так, відомо, що травмовано 13 громадян, серед них немовля та вагітна жінка. На ранок 29 червня безвісти зниклими вважаються дві жінки.

Крім цього, у поліції повідомили, що станом на 11:00 до поліції з заявами про пошкодження майна звернулись 39 людей.