Россия вечером 28 июня направила по Днепру две ракеты. местные телеграмм-каналы распространяют видео, как выглядит квартира рядом с местом прилета.

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Выбитые окна и ужасающий вид из окна

Видео с последствиями удара попало в сеть. На записи можно увидеть, что в квартире рядом выбиты окна. Кроме этого, если выглянуть из окна, то можно увидеть непосредственно дом, куда прилетело.

Из окна также видно поврежденные крыши и пробитую насквозь стену дома рядом. Жители квартиры понимают, насколько им повезло.

Последствия прилета в Днепре: смотрите видео

Так выглядит второй день рождения обычных жителей Днепра. Ракета россиян попала в считанных метрах от квартиры автора видео. Это просто ужас, – говорится в сообщении.

Россия постоянно атакует Днепр и 28 июня не стало исключением. Среди пострадавших в результате российского обстрела 7-месячный младенец и беременная женщина.