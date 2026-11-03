В Днепре россияне нанесли удары по ТЭЦ, жилому кварталу и отделению полиции: есть раненые

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

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Что известно об атаке?

На рассвете 3 ноября российские войска вновь провели атаку на Днепр. В результате ударов были повреждены жилые дома.

Также известно о раненых. Информация об их количестве и состоянии пока не уточняется.

Впоследствии мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что в Самарском районе зафиксированы попадания в ТЭЦ, жилой квартал и отделение полиции. Также повреждена больница.

Последствия атаки россиян на Днепр / Александр Ганжа

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Пятеро человек получили ранения в результате утренней атаки россиян на Днепр. Все они сейчас находятся в больнице. Двое мужчин 80 и 81 года находятся в тяжелом состоянии.

На месте работают все профильные службы. Они обследуют территорию и ликвидируют последствия российской атаки.

Жителей области призывают не игнорировать сигналы тревоги, находиться в укрытиях и быть осторожными. Не стоит приближаться к обломкам сбитых целей или снимать работу ПВО.

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Обратите внимание! Оперативно о воздушных тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале "24 Канал".

Напомним, утром 3 ноября враг выпустил по Украине более двух десятков крылатых ракет, большинство из которых двигаются в западном направлении.

В связи с угрозой жителей западных областей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги. В случае ее объявления необходимо немедленно перейти в ближайшее укрытие. Оставаться там нужно до официального отбоя воздушной тревоги.