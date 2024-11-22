О деталях заседания сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию главы МИД Андрея Сибиги и его чешского коллеги. К слову, россияне утверждали, что работала новая система средней дальности "Орешник", но в ГУР уточнили – это был "Кедр".

Смотрите также По состоянию на октябрь Россия должна была изготовить два опытных образца ракеты "Кедр", – Буданов

Заседание Украина – НАТО относительно ударов по Днепру

Относительно удара, нанесенного Россией экспериментальной баллистической ракетой средней дальности. Это серьезное масштабирование войны, серьезная эскалация российской агрессии и рост рисков для нашего гражданского населения. Безусловно, это серьезный вызов для общей трансатлантической безопасности, поэтому мы инициировали проведение заседания в формате Украина – НАТО,

– сказал глава МИД.

К этому времени Киев будет собирать доказательства нанесения удара и поделится с союзниками своим видением относительно характера оружия и последствий удара. На заседании будут говорить об усилении воздушного щита и усилении оборонительных возможностей Украины.

"Будем ставить вопрос об ограничении российских возможностей производить оружие такого типа и в целом уменьшении их возможностей в оборонной отрасли".