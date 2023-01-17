Размер компенсаций хотят увеличить. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе горсовета.
Кстати говоря Поисковые работы на месте ракетного удара по Днепру
Раньше разрушенного жилья днепрянам должны были компенсировать до 500 тысяч гривен. Однако на сессии 25 января горсовет планирует увеличить максимальный размер компенсаций.
Поисковые работы завершили
Спасатели 17 января завершили поисковые работы на месте удара по многоэтажке в Днепре. Российская ракета убила 45 человек, среди них – 6 детей. Пострадали 79 человек, в том числе 16 детей.
- Напомним, 14 января, около 16:00 Россия во время массированной атаки нанесла ракетный удар по дому в Днепре. Был разрушен целый подъезд дома – от 9 до 2 этажа. Десятки людей, которые в праздничное время находились дома, оказались под завалами.
- Выяснили, что российские военные нанесли удар ракетой типа X-22. Это подтвердили в разведке Великобритании, а также момент удара попал на видео.
- В Воздушных силах отметили, что у Украины нет средств, чтобы сбивать ракеты типа X-22.