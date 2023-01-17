Размер компенсаций хотят увеличить. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе горсовета.

Кстати говоря Поисковые работы на месте ракетного удара по Днепру

Раньше разрушенного жилья днепрянам должны были компенсировать до 500 тысяч гривен. Однако на сессии 25 января горсовет планирует увеличить максимальный размер компенсаций.

Поисковые работы завершили

Спасатели 17 января завершили поисковые работы на месте удара по многоэтажке в Днепре. Российская ракета убила 45 человек, среди них – 6 детей. Пострадали 79 человек, в том числе 16 детей.