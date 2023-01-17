Розмір компенсацій хочуть збільшити. Про це журналістам розповіли у пресслужбі міськради.

До речі Пошукові роботи на місці ракетного удару по Дніпру завершили

Раніше за зруйноване житло дніпрянам мали компенсувати до 500 тисяч гривень. Однак на сесії 25 січня міськрада планує збільшити максимальний розмір компенсацій.

Пошукові роботи завершили

Рятувальники 17 січня завершили пошукові роботи на місці удару по багатоповерхівці у Дніпрі. Російська ракета вбила 45 людей, серед них – 6 дітей. Постраждали 79 осіб, зокрема, 16 дітей.