Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА. Чиновник отметил, что спасатели работали на месте вражеского удара круглосуточно.
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В Днепре завершили разбор завалов
Около 16 часов 6 июля Лысак написал, что спасатели наконец завершили разбирать завалы многоэтажки в Днепре, которую враг разбил еще более недели назад.
Работали круглосуточно. Вывезли почти 2000 тонн строительного мусора. Из-за той атаки, к сожалению, погибли три человека. 12 – пострадали. Трое из них до сих пор в больнице,
– сообщил председатель ОВА.
Чиновник выразил соболезнования семьям жертв атаки и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Кроме того, поблагодарил всех, кто в тот трагический вечер и все время после помогал, – чрезвычайников, медиков, коммунальщиков, благотворителей...
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В Днепре завершили разбор завалов многоэтажки / Фото из телеграма Лысака