Яркий пример – командир 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка, чей самолет Ту-22М3 нанес удар по многоэтажке в городе Днепр. Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в стриме на своем ютуб-канале, сообщает 24 Канал.

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Как будут наказывать военных преступников

Автор террористического акта – Олег Тимошин. В сети опубликована фотография, где он с женой и сыном. Все его персональные данные уже занесены в общий реестр военных преступников. Жданов отмечает: российский командир будет осужден уголовным судом как военный преступник – как убийца гражданских лиц. На него будет выписан международный ордер на арест.

Как нацистских преступников после войны ловили по всему миру, так же будут ловить и их. Здесь не то что выехать из собственного города будет опасно, а из дома могут украсть,

– подчеркнул военный эксперт.

Именно это делал Израиль: он собирал нацистских преступников по всему миру, привозил и их подвергали уголовному преследованию согласно решению международного военного трибунала в Нюрнберге.

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Соответствующий трибунал уже формируется. Весной в Лондоне должна пройти встреча министров юстиции стран, поддерживающих Украину. Мы сотрудничаем с правоохранительными органами разных государств. В частности, акцентирует внимание Жданов, западные партнеры предоставили своих криминалистов, юристов и исследователей, которые сегодня помогают нашей Национальной полиции документировать военные преступления россиян.

"Они (доказательства – 24 Канал) все лягут в основу уголовного иска против России. А дальше все страны, поддерживающие решение трибунала, будут отлавливать этих людей и выдавать нам для вынесения им приговора и его исполнения", – резюмировал Жданов.

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