В момент обстрела супруги находились в торговом центре на левом берегу. Это спасло их жизнь.

Узнайте больше Удар частично разрушил многоэтажку, есть жертва: все, что известно об атаке по Днепру

Ракетный удар по многоэтажке в Днепре

В результате ракетного удара России по Днепру полностью разрушена одна из квартир в многоэтажке. К счастью, ее жителей внутри не было.

Супруги поехали в торговый центр, чтобы приобрести платье. Александр и Ольга вернулись домой уже после срабатывания сигнализации.

Нам начали писать в чатах "взрыв" и сработала сигнализация, мы быстро приехали сюда, но уже начали все звонить знакомые, кто здесь рядом живет... К счастью, никого не было в нашей квартире,

– рассказала пара.

Российские военные уничтожили все имущество, которое было у молодой семьи. Все, что осталось, – новое платье.

Платье, которое жена купила в "Караване". Все, больше ничего нет,

– подчеркнул Александр.

Мужчина добавил, что сегодня ночевать придется у родителей его жены.

Смотрите также Удар по многоэтажке в Днепре: пожар потушили

Обратите внимание! По состоянию на 21:00 количество травмированных в результате ракетного удара в Днепре возросло до 9. Также есть жертва. Позже в полиции сообщили, что нашли останки человека. У родственников пропавших без вести уже взяли материалы на ДНК-экспертизу.