Около половины первого ночи россияне запустили баллистику на Киев. Основной удар на себя взял пригород. В Броварском районе обломки ракет упали на жилые дома.

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Ничего не осталось

По состоянию на 08:00 полицейские задокументировали повреждения 8 домов и 4 транспортных средств.

В одном из районов Киевской области из-под завалов дома работники ГСЧС достали тело погибшего 35-летнего мужчины и его 4-летнего сына. Также в доме есть пострадавшие: 45-летний мужчина, 53-летняя женщина и 12-летний мальчик. Их госпитализировали.

Последствия российского удара под Броварами / Фото Нацполиция / Киев24

К слову, в КГВА рассказали, что ночью регион оказался под атакой не только ракет, но и дронов. Сначала противник ударил по области баллистикой, а затем запустил на столицу около десятка БПЛА. Силами и средствами ПВО все ударные дроны врага были сбиты в воздушном пространстве столицы Украины.