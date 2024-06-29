Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Смотрите также Удар частично разрушил многоэтажку, есть жертва: все, что известно об атаке по Днепру

Сколько есть пропавших без вести в результате ракетного удара по Днепру

Сергей Лысак сообщил, что в Днепре спасатели всю ночь разбирали завалы разбитой многоэтажки.

По информации полиции, пропавшими считаются 5 человек,

– написал он.

Добавим, что около 8 утра в пресс-службе ГСЧС сообщили, что продолжаются поисково-спасательные работы в поврежденной вражеским ракетным ударом многоэтажке.

Там отметили, что по состоянию на утро 29 июня погиб 1 человек, пострадали 12 человек, из них – 1 ребенок. Также спасены 2 человека.

Спасатели рассказали, что в одном из подъездов разрушены квартиры с 8 по 11 этажи. Кроме этого, повреждено 11 автомобилей.

В ГСЧС сообщили, что ликвидирован пожар на площади 150 квадратных метров. Также вывезли 190 тонн строительного мусора.

Там добавили, что к проведению работ от ГСЧС привлечено более 100 спасателей и 35 единиц техники.

Последствия удара России по многоэтажке в Днепре / Фото ГСЧС Украины