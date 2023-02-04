В результате попадания четырехэтажный дом почти полностью разрушен. Через несколько дней на руинах здания начали появляться цветы и лампадки. сообщает 24 Канал.

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Как сейчас выглядит разрушенный дом

В результате удара погибли 4 человека. Еще 8 получили ранения и попали в больницы. 2 пострадавших в тяжелом состоянии.

Из-за аварийного состояния здания заходить туда запрещено. Однако жители ищут способы, чтобы забрать уцелевшие вещи. В частности, спускают их на бечевках.

Территория вокруг дома – сплошная развалина. Везде лежат книги, игрушки, разбитая мебель, велосипед, а у дома – сожженное авто.

Как выглядит уничтоженный россиянами дом в Краматорске / Фото Анатолий Яворский для 24 Канала

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