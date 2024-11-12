От удара ракетой по дому погибло 4 человека. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Александра Вилкула.

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Местные несут игрушки к месту трагедии

Россия убила местную жительницу Елену Кулик с ее тремя детьми.

Враг унес жизни четырех человек: трех детей – двухмесячной Ульяны, Демида, которому было 2 года 9 месяцев, десятилетнего Кирилла и их матери Елены, которой было всего 32 года. Эта трагедия – еще одно кровавое преступление оккупантов, которому не может быть прощения,

– написал Вилкул.

Тело погибшей женщины достали из-под завалов вечером 11 ноября, а на утро нашли и ее детей. Из всей семьи Куликов спасся только отец Максим.

К месту трагедии местные несут цветы и игрушки.

Поисковую операцию закончили утром 12 ноября. Всего в результате этого обстрела пострадали по меньшей мере 14 человек. Среди них есть дети.

24 Канал выражает соболезнования родным и близким погибших. Вечная память!