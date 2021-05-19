Позже – в министерстве экономики пояснили, что цена на некоторых АЗС растет необоснованно. Да и касается ограничения не премиального горючего, а лишь бензина марок А-92, А-95 и дизеля.

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Поэтому сейчас наценка за литр бензина не больше 5 гривен, а на дизеле максимум 7. Так будет продолжаться до конца карантина.

"Это ответ на необоснованный рост цен на топливо в розничных сетях. Правительство за здоровую и прозрачную конкуренцию на рынке топлива. Но в то же время правительство должно защитить простых потребителей, которые и так пострадали от вынужденных карантинных ограничений", – заявил экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Действия правительства раскритиковали эксперты

Эксперты же называют действия правительства необдуманными и вмешательством в рыночную экономику. Ведь 9 из 10 заправок и до того продавали топливо в пределах установленной нормы.

Под регулирование попали те, кто больше всего платит налоги. То есть того, кто платит налоги, должны наказать, а того, кто "бадяжит" топливо и везет разбавлять – тот является социально ответственной компанией,

– подчеркнул директор ООО "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн.

Зато в парламенте сказали, что никаких вмешательств государства нет. Да и ограничения ввели только на период карантина.

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"Наценка в любом случае в сложные времена, во времена пандемии не может составлять 20 – 30% поэтому как временная мера она мотивирована и используется во всем мире", – заявил председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Какова позиция Банковой

На Банковой в то же время прекращение продажи ценного горючего считают картельным сговором крупных игроков. Ведь фактически бензин никуда не исчез, а дефицит на несколько дней владельцы АЗС создали искусственно.

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Впрочем, Антимонопольный комитет молчит. Сейчас же АЗС уже возобновили продажу премиального топлива. Впрочем повышения цен в дальнейшем все равно не избежать, говорят эксперты.

Ведь растет оптовая стоимость бензина и дизеля. И если ручное регулирование продолжится, то государству придется снизить акциз для АЗС. А это напрямую ударит по государственному бюджету.