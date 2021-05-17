Кабинет Министров ввел ручное регулирование цен на топливо. Украинское правительство нанесло удар по легальной части рынка.

Ведь под корректировку попали компании из верхушки рейтинга налогоплательщиков. Об этом в эфире сообщил директор ООО "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн.

К теме Премиального не касается: разъяснение Минэкономики постановления о наценке на бензин

Кто выигрывает от такой ситуации

По его словам, одновременно в соответствующие ограничения не попали нелегальные сети заправочных станций, которые используют ряд схем. Они переживут любое регулирование, ведь имеют другую экономику.

Выигрывает теневой сегмент. Люди ослабили легальный сегмент рынка, усилили – нелегальный,

– отметил Куюн.

Он отметил, что Украина не может строить рынок экономики, пока она имеет регулирование. Более того, под такой процесс попали те, кто являются самыми мощными налогоплательщиками в этой сфере.

"Тот, кто платит самые большие налоги (и, соответственно, имеет самые высокие цены) должен быть наказан. А тот, кто "бадяжит" горючее, возит растворители и меняет НПЗ, тот является социально ответственной компанией, которая держит низкие цены", – сказал глава "Консалтинговой группы А-95".

Формулу правительства можно использовать для небольшого периода

В общем, как отметил Куюн, рынок находится более или менее в стабильном состоянии и может пережить предельные уровни наценки. Поэтому соответствующую формулу, которую предложило правительство, можно привлечь для какого-то небольшого периода.

Но если на внешнем и внутреннем рынке будут перепады цен – это будет расшатывать рынок. "Вместо стабильности – мы "будем сидеть на пороховой бочке" и постоянно находиться в зоне риска", – сказал эксперт.

Куюн отреагировал на решение правительства касательно регулирования цен на горючее: смотрите видео

Куюн: о каких нарушениях не говорилось

Куюн отметил, что пока не ясно, чем вызвано соответствующее решение Кабмина: "Мы сделали ретроспективный анализ, представили, что такое регулирование вели с 1 января 2021 года и нарисовали предельный уровень цены, который рассчитали. После этого мы сравнили его с фактическими ценами, которые были на заправках за этот период".

Согласно расчетам, 86% станций торговали дешевле, чем установил Кабмин. То есть 9 из 10 заправочных станций торговали в пределах, которые будет устанавливать правительство. Соответственно ни о каких нарушениях, злоупотреблениях и предпосылках для принятия соответствующих шагов не может говориться.

"То, что министр Петрашко ушел в отставку сразу после решения касательно регулирования горючего – очень симптоматический диагноз такой ситуации", – сказал Куюн.

Напомним! Ранее стало известно, что министр экономики и торговли Игорь Петрашко написал заявление об отставке по собственному желанию.

Решение правительства – капкан для бизнеса

Также глава ООО "Консалтинговая группа А-95" отметил, что Министерство экономики дало разъяснение, что фирменные топлива можно продавать отдельно, они не подпадают под действие постановления. Но в документе четко говорится о том, что все бензины с октановым числом 95 должны регулироваться.

"Разъяснение – это не документ. Это капкан, который расставляет правительство и делает это очень неуклюже и несерьезно касательно бизнеса", – сказал Куюн.

Коротко о ситуации вокруг горючего в Украине