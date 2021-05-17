Кабінет Міністрів запровадив ручне регулювання цін на пальне. Український уряд завдав удар по легальній частині ринку.

Адже під коригування потрапили компанії з верхівки рейтингу платників податків. Про це в ефірі повідомив директор ТОВ "Консалтингова група А-95" Сергій Куюн.

До теми Преміального не стосується: роз'яснення Мінекономіки постанови про націнку на пальне

Хто виграє від такої ситуації

За його словами, водночас під відповідні обмеження не потрапили нелегальні мережі заправні станції, які використовують низку схем. Вони переживуть будь-яке регулювання, адже мають іншу економіку.

Виграє тіньовий сегмент. Люди ослабили легальний сегмент ринку, посилили – нелегальний,

– наголосив Куюн.

Він зауважив, що Україна не може будувати ринок економіки, поки вона має регулювання. Ба більше, під такий процес потрапили ті, хто є найпотужнішими платниками податків у цій сфері.

"Той, хто сплачує найбільші податки (і, відповідно, має найвищі ціни) повинен бути покараним. А той, хто "бадяжить" пальне, возить розчинники і змінює НПЗ, той є соціально відповідальною компанією, яка тримає низькі ціни", – сказав очільник "Консалтингової групи А-95".

Формулу уряду можна використати для невеликого періоду

Загалом, як відзначив Куюн, ринок перебуває більш-менш у стабільному стані і може пережити граничні рівні націнки. Тому відповідну формулу, яку запропонував уряд, можна залучити для якогось невеликого періоду.

Але якщо на зовнішньому і внутрішньому ринку будуть перепади цін – це розхитуватиме ринок. "Замість стабільності – ми "сидітимемо на пороховій діжці" і постійно перебуватимемо в ризику", – сказав експерт.

Куюн відреагував на рішення уряду щодо регулювання цін на пальне: дивіться відео

Куюн: Про жодні порушення не мовилось

Куюн відзначив, що досі не можна зрозуміти, чим викликане відповідне рішення Кабміну: "Ми зробили ретроспективний аналіз, уявили, що таке регулювання вели з 1 січня 2021 року і намалювали граничний рівень ціни, який розрахували. Після цього ми порівняли його з фактичними цінами, які були на заправках за цей період".

Згідно з розрахунками, 86% станцій вторгували дешевше, ніж встановив Кабмін. Тобто 9 з 10 заправних станцій торгували в межах, які встановлюватиме уряд. Відповідно про жодні порушення, зловживання та передумови для ухвалення відповідних кроків не може мовитись.

"Те, що міністр Петрашко пішов у відставку одразу після рішення щодо регулювання пального – дуже симптомний діагноз такої ситуації", – сказав Куюн.

Нагадаємо! Раніше стало відомо, що міністр економіки й торгівлі Ігор Петрашко написав заяву про відставки за власним бажанням.

Рішення уряду – капкан для бізнесу

Також глава ТОВ "Консалтингова група А-95" відзначив, що Міністерство економіки дало роз'яснення, що фірмові палива можна продавати окремо, вони не підпадають під дію постанови. Але у документі чітко мовиться про те, що всі бензини з октановим числом 95 мають регулюватися.

"Роз'яснення – це не документ. Це капкан, який розставляє уряд і робить це дуже недолуго та несерйозно щодо бізнесу", – сказав Куюн.

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