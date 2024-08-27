В ГСЧС сообщили актуальную информацию о пострадавших, а также обнародовали фото и видео ужасных последствий атаки – здание отеля полностью разрушено.

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Что известно о пострадавших

По состоянию на 8 утра известно, что в результате вражеского удара по Кривому Рогу погибли 2 человека, еще 5 - получили травмы различной степени тяжести. Чрезвычайникам удалось спасти 5 человек.



На месте удара продолжается спасательная операция / Фото ГСЧС



Под завалами все еще могут быть люди / Фото ГСЧС

Ракета попала прямо в отель

Россияне попали ракетой по отелю в городе, частично разрушив четырехэтажное здание, около полуночи.

По данным ГСЧС, под завалами могут находиться еще два человека. Вместе со спасателями на месте работают верхолазы и кинологи.



Спасатели разбирают завалы отеля, который разрушила российская ракета / Фото ГСЧС

Спасательная операция продолжается

Отмечают, что психологи оказали помощь 11 взрослым и 2 детям. Повреждены также 6 магазинов, 4 многоквартирных жилых дома и 8 автомобилей.



На месте атаки работают психологи / Фото ГСЧС



Здание отеля полностью разрушено / Фото ГСЧС

Важно! Рядом с разрушенным гражданским объектом развернут мобильный пункт полиции для приема обращений граждан. Также для обращений граждан и предоставления консультаций родственникам погибших и без вести пропавших граждан работают телефонные линии (067) 568 90 99 и (067) 638 07 71.

Как можно увидеть на кадрах с места атаки, здание отеля полностью разрушено.

Разрушения в результате удара по Кривому Рогу: видео

При этом россияне уже нашли оправдание своему терроризму. Так называемый "координатор пророссийского сопротивления в Николаеве" Сергей Лебедев, например, заявил, что в отеле якобы находились "иностранные инструкторы ВСУ".

Мол, в результате атаки якобы "15 англоязычных пострадавших были эвакуированы военными медиками".

Подчеркнем, что как видно из распространенных видео и фото с места атаки, спасатели ГСЧС оказывают помощь гражданским – среди пострадавших, в частности, женщины. Россияне всюду видят "войска НАТО", при этом нацеливают свои ракеты на мирных украинцев.