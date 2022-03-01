Из-за того, что ракетные обстрелы в городе продолжаются, работники Государственной службы чрезвычайных ситуаций не могут выехать на место заваленных сооружений.

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"Враги больше не скрывают, что авиаудары осуществляются именно по гражданскому населению. Пока враг цинично и демонстративно поливает ракетами центральную часть Харькова – центр первой столицы нашей многострадальной Украины", – отметили в ГСЧС.

По предварительной информации Государственной службы чрезвычайных ситуаций, оккупанты попали в:

здание Харьковской облгосадминистрации;

оперного театра;

филармонии.

Кроме того, российская армия обстреляла часть жилого массива (преимущественно 4/5-этажные жилые дома). К сожалению, подразделения ГСЧС к работам приобщиться не могут из-за обстрелов.

Харьковчан призывали не покидать укрытий, а также молиться за наших воинов.

Придет время, когда все военные преступники, все безумные диктаторы предстанут перед судом. И тогда даже сам сатана проклянет вас за каждую каплю пролитой крови наших граждан.

– отметили в ГСЧС.

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