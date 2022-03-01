Через те, що ракетні обстріли у місті продовжуються, працівники Держаної служби надзвичайних ситуацій не можуть виїхати на місце завалених споруд.

До теми Окупанти завдали потужного ракетного удару по Харкову: відео обстрілу Майдану Свободи

"Вороги більше не приховують, що авіаудари здійснюються саме по цивільному населенню. Наразі ворог цинічно й демонстративно поливає ракетами центральну частину Харкова – центр першої столиці нашої багатостраждальної України", – заначили у ДСНС.

За попередньою інформацією Державної служби надзвичайних ситуацій, окупанти потрапили у:

будівлю Харківської Облдержадміністрації;

оперного театру;

філармонії.

Крім того, російська армія обстріляла частину житлового масиву (переважно 4/5-поверхові житлові будинки). На жаль, підрозділи ДСНС до робіт залучитись не можуть через обстріли.

Харків'ян закликади не покидати укриттів, а також молитись за наших воїнів.

Прийде час, коли усі військові злочинці, усі божевільні диктатори постануть перед судом. І тоді навіть сам сатана прокляне вас за кожну краплин пролитої крові наших громадян. Горіть у пеклі назавжди!

– зазначили у ДСНС.

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