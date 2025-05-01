Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя полиции Харьковщины Петра Токара, который рассказал об этом в эфире "Суспільне. Студия".

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Удар по Харькову 1 мая

Днем 1 мая около 11:52 российские войска ударили "Молнией" по Киевскому району Харькова. Так, на вражеском беспилотнике найден мешок с гвоздями.

Когда сейчас полиция с взрывотехниками делала осмотр, мы обнаружили, что к этому беспилотнику прикреплен мешок с гвоздями. То есть, россияне пытаются нанести гражданскому населению максимальное поражение и прибегают к таким нехитрым способам – дополнительные элементы, прикреплены к дрону, чтобы поразить максимальное количество людей,

– рассказал Токарь.

Всего в течение двух часов россияне ударили двумя БпЛА типа "Молния" по Киевскому и Основянскому районам Харькова.

Указывалось, что на местах попаданий работают экстренные службы. Информации о пострадавших или разрушениях не было.