На этот раз под ударом оказался Харьков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.

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Что известно об атаке на Харьков

По данным городского головы Харькова, сегодня, 1 мая, было зафиксировано попадание беспилотника типа "Молния" в Киевском районе города.

Зафиксировано попадание БпЛА типа "Молния" в Киевском районе. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется,

– рассказывает Терехов.