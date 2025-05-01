На этот раз под ударом оказался Харьков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.
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Что известно об атаке на Харьков
По данным городского головы Харькова, сегодня, 1 мая, было зафиксировано попадание беспилотника типа "Молния" в Киевском районе города.
Зафиксировано попадание БпЛА типа "Молния" в Киевском районе. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется,
– рассказывает Терехов.