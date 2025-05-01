Цього разу під ударом опинився Харків. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

Дивіться також У Києві вибухова частина збитого дрона спрацювала із затримкою: постраждала жінка

Що відомо про атаку на Харків

За даними міського голови Харкова, сьогодні, 1 травня, було зафіксовано влучання безпілотника типу "Молнія" у Київському районі міста.

Зафіксовано влучання БпЛА типу "Молнія" у Київському районі. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється,

– розповів Терехов.

Пізніше він також уточнив, що дрон влучив у землю біля гаражного кооперативу.

Зауважимо, що росіяни постійно обстрілюють Харківщину. Зокрема, 30 квітня російська армія атакувала місто Південне шістьма ударними безпілотниками. Внаслідок цього виникли пожежі, пошкоджено багатоквартирний двоповерховий будинок, п'ять приватних домоволодінь та шість автомобілів.

Окрім цього, постраждало 12 осіб, серед них семеро дітей, а саме п'ятеро дівчаток віком від 1 року 2 місяців до 15 років і два хлопчики віком 5 та 13 років. У прокуратурі вже розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину.