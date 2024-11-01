В результате удара погиб полицейский, десятки людей получили ранения. Все, что известно о последствиях российской атаки на Харьков вечером 1 ноября – читайте в материале 24 Канала.

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Что известно об атаке на Харьков

Оккупанты нанесли очередной удар по Харькову в 16:05 1 ноября. В результате атаки были повреждены 20 жилых зданий и 6 нежилых, 11 автомобилей.

В полиции Харьковской области рассказали, что сейчас на месте удара работает штаб следственного управления, где все пострадавшие могут подать заявления о повреждении имущества. По факту нарушения законов и обычаев войны открыто уголовное производство.

Правоохранители рассказали, что Россия атаковала Харьков ракетами С-400. Удар пришелся по месту дислокации полицейских. На месте попадания продолжаются аварийно-спасательные работы.

Последствия удара по Харькову / Фото Нацполиции

Сколько людей погибло и пострадало

По состоянию на 22:00 1 ноября известно, что в результате ракетного удара по Харькову погиб 1 полицейский, еще 30 сотрудников полиции получили ранения, также пострадал 1 спасатель ГСЧС и 9 гражданских лиц.

Что известно о погибшем полицейском

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в результате удара по Харькову погиб полковник полиции Андрей Матвиенко. На момент смерти ему было 40 лет.

Он преданно служил обществу и государству, обеспечивая правопорядок в прифронтовом регионе,

– рассказал Синегубов.

Андрей Матвиенко / Фото Олега Синегубова

Министр внутренних дел Игорь Клименко и Олег Синегубов выразили искренние соболезнования семье и близким Андрея Матвиенко. Председатель ОГА также поддержал всех работников полиции Харьковщины в это трудное время.

Начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко добавил, что Андрей Матвиенко занимал должность заместителя начальника Управления кадрового обеспечения ГУ Национальной полиции в Харьковской области. По его словам, в результате ракетных ударов Матвиенко получил серьезные осколочные и взрывные травмы.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родственникам и близким погибшего.