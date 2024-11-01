Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.

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Что известно об обстреле врагом 5-этажки в Купянске

Олег Синегубов рассказал, что обстрел Купянска КАБом произошел около 21 часа 1 ноября. Там есть попадание в пятиэтажный жилой дом.

Предварительно, пострадали два человека,

– написал глава Харьковской областной военной администрации.

Он также подчеркнул, что экстренные службы уже работают над ликвидацией последствий в многоэтажке Купянска.

До этого в Харьковской областной прокуратуре сообщали, что 1 ноября около 14:55 войска России нанесли авиаудар по селу Ольховатка Купянского района. Там пострадали три человека.



Россияне ударили по частным домам в Купянском районе 1 ноября / Фото Харьковской областной прокуратуры

85-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 87 и 59 лет получили острую реакцию на стресс. Повреждены частные домовладения,

– отметили в прокуратуре.



В Купянском районе 1 ноября после вражеской атаки пострадали 3 человека / Фото Харьковской областной прокуратуры

К слову, россияне также вечером 1 ноября попали в многоэтажку в Сумах. Там атака произошла с помощью дрона-камикадзе типа "Шахед", пострадали по меньшей мере 7 человек.

В Сумском городском совете сообщили, что всех раненых уже госпитализировали. Шестеро помещены в стационар, один человек будет лечиться амбулаторно. На местах попаданий еще работают спасатели и полицейские.