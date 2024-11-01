Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. До этого в Сумах слышали взрывы.

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Что известно о последствиях атаки Сум врагом

Исполняющий обязанности Сумского городского головы Артем Кобзарь рассказал журналистам, что, по состоянию на 20:30, известно о 5 пострадавших в городе после вражеской атаки. До этого он говорил, что в многоэтажке были повреждены окна.

Практически все этажи дома разрушены,

– сообщил чиновник.

Последствия попадания "Шахеда" по многоэтажке в Сумах / Фото Суспильного

Сейчас на месте атаки работают все необходимые службы. Кроме того, в Сумском филиале "Газсети" отметили, что 173 потребителя остаются без газа в Сумах.

"Это два многоквартирных дома, повреждены в результате попадания БПЛА", – написали в компании.

Когда именно восстановят газоснабжение в этих домах в Сумском филиале "Газсети" пока не говорили.

К слову, первые взрывы в Сумах прогремели в 19:36. Через 8 минут в городе снова было громко, а Воздушные силы писали о движении "Шахедов" туда. Над городом также работала ПВО.