Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. До цього у Сумах чули вибухи.
До теми У Сумах пролунали вибухи
Що відомо про наслідки атаки Сум ворогом
Виконувач обов'язків Сумського міського голови Артем Кобзар розповів журналістам, що, станом на 20:30, відомо про 5 постраждалих у місті після ворожої атаки. До цього він казав, що в багатоповерхівці було пошкоджено вікна.
Практично всі поверхи будинку зруйновані,
– повідомив посадовець.
Наслідки влучання "Шахеда" по багатоповерхівці у Сумах / Фото Суспільного
Наразі на місці атаки працюють всі необхідні служби. Окрім того, у Сумській філії "Газмережі" зазначили, що 173 споживачі залишаються без газу в Сумах.
"Це два багатоквартирні будинки, пошкоджені внаслідок влучання БпЛА", – написали у компанії.
Коли саме відновлять газопостачання у цих будинках у Сумській філії "Газмережі" поки що не казали.
До слова, перші вибухи у Сумах погриміли о 19:36. Через 8 хвилин у місті знову було гучно, а Повітряні сили писали про рух "Шахедів" туди. Над містом також працювала ППО.