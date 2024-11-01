Дом сильно разрушен, там нет газа, а людей эвакуируют. 24 Канал собирает детали относительно пострадавших сумчан.
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Сколько людей пострадало в Сумах и в каком они состоянии
Известно о пяти пострадавших, всех госпитализировали. Один человек находится в тяжелом состоянии, у остальных повреждения средней тяжести (среди них беременная),
– сообщил Сумской городской совет около девяти вечера.
Довольно быстро там проинформировали, что количество пострадавших возросло до семи. Шестеро помещены в стационар, один человек будет лечиться амбулаторно.
Военкоры "Кордон.Медиа" видели людей с многочисленными порезами от битого стекла.
Ситуация на месте происшествия: смотрите видео
Также журналисты сняли, как спасатели и волонтеры Красного Креста эвакуируют пожилую женщину с верхнего этажа дома, куда попал "Шахед".
Бабушку выносят из ее дома, потому что туда прилетел вражеский дрон: смотрите видео
Также была информация, что после удара исчезла женщина – к счастью, ее нашли.
В то же время на Сумы снова полетел "Шахед" – об этом в 21:40 сообщили ВС.
Информация для людей, чье имущество было повреждено в Сумах 1 ноября
Пострадавших, которым негде ночевать, готовы принять в ГПТУЗ "Сумской центр профессионально-технического образования по дизайну и сферы услуг". Звоните коменданту общежития по телефону (050)5771394.
2 ноября с девяти утра будет работать штаб по ликвидации последствий попадания "Шахеда" в многоэтажку.
Владельцам поврежденных квартир следует прийти в школу №22 с паспортом, идентификационным номером и документами, удостоверяющими право собственности на дом, также взять технический паспорт. Они должны обратиться на линию 102 для фиксации повреждений.
С девяти утра возле поврежденного дома будут выдавать стройматериалы, а с десяти в помещении школы №22 состоится встреча с жителями.