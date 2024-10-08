Также есть по меньшей мере трое раненых. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Смотрите также: В Харькове раздались взрывы: россияне ударили возле многоэтажки

Погибли мужчина и женщина

Россияне выпустили по Харькову не менее 4 КАБ. Местные слышали три взрыва.

Один из ударов пришелся по густонаселенному району Харькова. КАБ ударил по аллее вблизи многоэтажки.

Среди жертв – гражданские мужчина и женщина. По меньшей мере еще три человека получили ранения. Оккупанты ударили по открытым территориям,

– написал Олег Синегубов.

В результате удара погиб мужчина и женщина, которые в это время находились на улице.

По меньшей мере еще три человека получили ранения.

Как добавил мэр Харькова Игорь Терехов, всего пострадали 15 многоквартирных жилых домов в Салтовском районе.

"Уже сегодня вечером начнем закрывать окна ОСБ. А завтра утром (9 октября – 24 Канал) на месте начнет работать ЦПАУ, где люди смогут получить помощь в оформлении документов на еВидновлення", – написал он.

Экстренные службы и волонтеры продолжают работать на месте попадания.