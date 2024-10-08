Также есть по меньшей мере трое раненых. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
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Погибли мужчина и женщина
Россияне выпустили по Харькову не менее 4 КАБ. Местные слышали три взрыва.
Один из ударов пришелся по густонаселенному району Харькова. КАБ ударил по аллее вблизи многоэтажки.
Среди жертв – гражданские мужчина и женщина. По меньшей мере еще три человека получили ранения. Оккупанты ударили по открытым территориям,
– написал Олег Синегубов.
В результате удара погиб мужчина и женщина, которые в это время находились на улице.
По меньшей мере еще три человека получили ранения.
Как добавил мэр Харькова Игорь Терехов, всего пострадали 15 многоквартирных жилых домов в Салтовском районе.
"Уже сегодня вечером начнем закрывать окна ОСБ. А завтра утром (9 октября – 24 Канал) на месте начнет работать ЦПАУ, где люди смогут получить помощь в оформлении документов на еВидновлення", – написал он.
Экстренные службы и волонтеры продолжают работать на месте попадания.