Також є щонайменше троє поранених. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

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Загинули чоловік та жінка

Росіяни випустили по Харкову щонайменше 4 КАБи. Місцеві чули три вибухи.

Один з ударів припав по густонаселеному району Харкова. КАБ вдарив по алеї поблизу багатоповерхівки.

Серед жертв – цивільні чоловік та жінка. Щонайменше ще троє осіб отримали поранення. Окупанти вдарили по відкритих територіях,

– написав Олег Синєгубов.

Унаслідок удару загинули чоловік та жінка, які в цей час перебували на вулиці.

Щонайменше ще троє осіб отримали поранення.

Як додав мер Харкова Ігор Терехов, загалом постраждало 15 багатоквартирних житлових будинків у Салтівському районі.

"Вже сьогодні ввечері почнемо закривати вікна ОСБ. А завтра зранку (9 жовтня – 24 Канал) на місці розпочне працювати ЦНАП, де люди зможуть отримати допомогу в оформленні документів на єВідновлення", – написав він.

Екстрені служби та волонтери продовжують працювати на місці влучання.