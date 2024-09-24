В частности, один из ударов вражеской армии пришелся по гражданскому предприятию пищевой промышленности. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

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Враг атаковал Харьков

Игорь Терехов сообщил, что один из ударов врага пришелся по гражданскому предприятию пищевой промышленности. К сожалению, есть и информация о погибших на объекте. Сначала мэр Харькова указал, что по предварительной информации там трое погибших. Двое в других местах прилетов.

Впоследствии он предоставил подтвержденную информацию об одном погибшем на предприятии. Так, всего погибших по городу трое.

Известно, что враг атаковал еще несколько объектов по городу. Кроме жилого дома, под прицелом оккупантов был еще хлебозавод и стадион.

Мишени для российских бомб – жилой дом, хлебозавод, стадион... То есть обычная жизнь обычных людей,

– написал Владимир Зеленский.