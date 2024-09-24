Зокрема, один з ударів ворожої армії прийшовся по цивільному підприємству харчової промисловості. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

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Ворог атакував Харків

Ігор Терехов повідомив, що один з ударів ворога прийшовся по цивільному підприємству харчової промисловості. На жаль, є й інформація про загиблих на об'єкті. Спершу мер Харкова вказав, що за попередньою інформацією там троє загиблих. Двоє в інших місцях прильотів.

Згодом він надав підтверджену інформацію про одного загиблого на підприємстві. Так, всього загиблих по місту троє.

Відомо, що ворог атакував ще кілька об'єктів по місту. Крім житлового будинку, під прицілом окупантів був ще хлібозавод та стадіон.

Мішені для російських бомб – житловий будинок, хлібозавод, стадіон… Тобто звичайне життя звичайних людей,

– написав Володимир Зеленський.