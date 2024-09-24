Мер міста Ігор Терехов показав, який має вигляд будівля, яку цинічно атакували російські загарбники. Додамо, що, на жаль, станом на 17:14 внаслідок удару ворога по різних районах Харкова поранені вже 24 людини, а також відомо про 3 загиблих.

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Житловий будинок у Харкові, що був під атакою Росії

Міський голова Харкова розповів, що будинок, по якому прийшовся удар у Киівському районі, вже був обстріляний на початку війни. Він додав, що його майже відремонтували, вставили усі вікна, утеплили, підготували до опалювального сезону. Російські окупанти вдруге вдарили по ньому КАБом.

Ігор Терехов оприлюднив кадри, на яких видно страші наслідки від атаки російського війська.

Житловий будинок у спальному районі. А скажуть, що "військовий об'єкт",

– підписав відео мер Харкова.

Ворог атакував житловий будинок у спальному районі Харкова: дивіться відео

За даними Терехова, у найпостраждалішому підʼїзді будинку у Київському районі проживали 82 людини. Наразі з усіма ними намагаються встановити зв'язок, аби з'ясувати, чи можуть перебувати люди під завалами.

Київський район Харкова – наслідки російського обстрілу / Фото Суспільне, Дениса Шмигаля, Олега Синєгубова

На атаку росіян відреагував український прем'єр Денис Шмигаль

Він вказав, що Росія цілеспрямовано тероризує Харків та інші мирні міста. "Закликаємо наших партнерів надати більше систем ППО, більше ракет. Ми розраховуємо на сміливість в ухваленні рішення дозволити нам завдавати ударів західною зброєю по військових цілях на території ворога. Це необхідно для захисту людей", –додав він.

Він вказав, що ворог атакував житловий будинок і зазначив, що зруйновані поверхи з 3 по 8. Глава уряду висловив співчуття рідним тих, хто загинув внаслідок атаки Росії.

Також відреагував на терор ворога і президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що Росія атакувала звичайних цивільних людей. "Росія – терорист і щодня підтверджує це своїми власними діями, своїм вибором воювати й пробувати розширювати війну", – сказав Зеленський. Він висловив свої співчуття рідним і близьким загиблих.