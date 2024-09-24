Про це повідомили в Суспільному. Зазначимо, що в регіоні на той момент була оголошена повітряна тривога.

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Вибухи у Харкові

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

У Харківській області оголосили повітряну тривогу о 15:13. Через 5 хвилин у Повітряних силах попередили про пуски КАБ тактичною авіацією на Харківщині.

Вже о 15:23 журналісти повідомили про вибух у місті.

Одразу ситуацію прокоментувала місцева влада. Так, мер міста Ігор Терехов зазначив, що російські окупанти б'ють по одному з найнаселеніших районів Харкова.

Ворог завдає удари КАБами по одному з найнаселеніших районів міста. Будьте обережні,

– написав він.

У Суспільному повідомили о 15:31, що в Харкові пролунав ще один вибух.

24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.