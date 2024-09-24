Об этом сообщили в Суспильное. Отметим, что в регионе на тот момент была объявлена воздушная тревога.

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Взрывы в Харькове

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграмме.

В Харьковской области объявили воздушную тревогу в 15:13. Через 5 минут в Воздушных силах предупредили о пусках КАБ тактической авиацией в Харьковской области.

Уже в 15:23 журналисты сообщили о взрыве в городе.

Сразу ситуацию прокомментировала местная власть. Так, мэр города Игорь Терехов отметил, что российские оккупанты бьют по одному из самых населенных районов Харькова.

Враг наносит удары КАБами по одному из самых населенных районов города. Будьте осторожны,

– написал он.

В Суспильное сообщили в 15:31, что в Харькове прогремел еще один взрыв.

24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.