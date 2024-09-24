Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що є поранені. За його словами, прильоти двох керованих авіаційних бомб зафіксували в Салтівському районі міста.

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Що відомо про поранених та загиблих у Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що росіяни вдарили по чотирьох адміністративних районах міста. Згодом посадовець уточнив, що керовані авіаційні бомби атакували дві житлові багатоповерхівки у Київському та Салтівському районах.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що прильоти двох КАБів зафіксували в Салтівському районі Харкова.

Починаючи з 15:52 24 вересня кількість поранених зростає. Станом на 16:09 Олег Синєгубов написав про 15 постраждалих людей.

Кількість загиблих збільшилася до трьох людей. Розбір завалів триває,

– написав посадовець орієнтовно о 16:16 24 вересня.



