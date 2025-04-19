Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Херсонской областной государственной администрации.

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Россия убила 16-летнего парня

Российский авиаудар по центральному району Херсона унес жизнь 16-летнего парня. Он получил тяжелые ранения в результате удара врага по городу. К сожалению, 19 апреля стало известно, что парень умер в медучреждении.

16-летний парень, который получил тяжелые ранения, умер в больнице. Медики до последнего боролись за его жизнь, но спасти не удалось,

– говорится в сообщении.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего в результате российского удара. Вечная память!

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Отметим, что Херсон часто оказывается под прицелом врага. В частности, 17 апреля с самого утра враг атаковал город. Вследствие этого там прозвучало по меньшей мере 4 взрыва.

Указывалось, что из-за действий врага есть погибшие и пострадавшие, а также зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры.