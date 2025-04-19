Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Херсонської обласної державної адміністрації.

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Росія вбила 16-річного хлопця

Російський авіаудар по центральному району Херсона забрав життя 16-річного хлопця. Він зазнав важких поранень внаслідок удару ворога по місту. На жаль, 19 квітня стало відомо, що хлопець помер в медзакладі.

16-річний хлопець, який зазнав тяжких поранень, помер у лікарні. Медики до останнього боролися за його життя, але врятувати не вдалося,

– ідеться в повідомленні.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого внаслідок російського удару. Вічна пам'ять!

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Зазначимо, що Херсон часто опиняється під прицілом ворога. Зокрема, 17 квітня від самого ранку ворог атакував місто. Внаслідок цього там пролунало щонайменше 4 вибухи.

Вказувалося, що через дії ворога є загиблі та постраждалі, а також зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.